انت الان تتابع خبر مدافع نيس يُطرد بعد 9 ثوانٍ.. هل هو أسرع طرد في تاريخ الكرة؟ والان مع التفاصيل

وعرقل توديبو مهاجم أنجيه، السنغالي عبد الله سيما، في الثانية الـ5 من انطلاقة المباراة عندما كان على وشك الانفراد بمرمى نيس، لينال توديبو أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم الفرنسية على الإطلاق.

انتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "أليانز ريفيرا" بفوز أنجيه بهدف نظيف من توقيع الجزائري نبيل بن طالب في الدقيقة 43، في حين أن الحكم ديشبي طرد المغربي سفيان بوفال لاعب أنجيه في الدقيقة 62 لحصوله على بطاقتين صفراوين.

توديبو ينال أسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي

حسب صحيفة "ليكيب"، أصبح توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي منذ انطلاقته موسم 1932-1933.

هل توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ كرة القدم؟

طبقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن أسرع طرد رُصِد في تاريخ كرة القدم يعود إلى الإيطالي جيوزيبي لورنزو لاعب نادي بولونيا، عندما تم إقصاؤه بعد 10 ثوانٍ من انطلاقة المباراة أمام بارما موسم 1990-1991 في الدوري الإيطالي.

واستنادًا إلى بيانات "غارديان" فإن طرد توديبو يسبق لورنزو بثانية واحدة، ما يجعل اللاعب الفرنسي الشاب جان كلير توديبو صاحب أسرع طرد في تاريخ كرة القدم.

بطاقة حمراء بعد "0" ثوانٍ من اللعب!