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10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات لصاحب المشروع.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص حسبما نص القانون:

١-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

٢-المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

٣-تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

٤- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

٥- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

٦-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

٧-المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

٨-المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

٩-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

١٠-مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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