شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات لصاحب المشروع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص حسبما نص القانون:
١-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
٢-المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
٣-تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
٤- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
٥- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
٦-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
٧-المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
٨-المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
٩-تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
١٠-مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.