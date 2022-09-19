اخبار العالم

رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد أعمال رفع كفاءة محطات العجمي - صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات رفع الكفاءة بمحطات العجمي.

وشملت الجولة تفقد محطات " الدخيلة البحرية، الشمعدان، رفع صرف صحي ٣ العجمي، رفع صرف صحي أرض الهيش، معالجة صرف صحي الهانوفيل".

وقال رئيس الشركة، إنه يجري حاليًا رفع كفاءة بعض المحطات من أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة العجمي.

وشدد على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال بالمحطات في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة واجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باستمرار عمليات الصيانة والتطهير، لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا