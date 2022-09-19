رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد أعمال رفع كفاءة محطات العجمي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات رفع الكفاءة بمحطات العجمي.

وشملت الجولة تفقد محطات " الدخيلة البحرية، الشمعدان، رفع صرف صحي ٣ العجمي، رفع صرف صحي أرض الهيش، معالجة صرف صحي الهانوفيل".

وقال رئيس الشركة، إنه يجري حاليًا رفع كفاءة بعض المحطات من أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة العجمي.

وشدد على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال بالمحطات في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة واجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باستمرار عمليات الصيانة والتطهير، لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.