كنيسة دير وستمنستر تفتح أبوابها استعدادا لمراسم جنازة الملكة اليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

فتحت كنيسة دير وستمنستر أبوابها قبل الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكماً.

وسيقود الملك تشارلز الثالث موكبًا خلف نعش والدته في رحلة قصيرة من قاعة وستمنستر المسجى فيها الجثمان طيلة الأيام الأربعة الماضية إلى دير وستمنستر في وقت لاحق اليوم.

وستبدأ مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

و تعد هذه أول جنازة رسمية تشهدها البلاد منذ وفاة السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في عام 1965.

وبانطلاق الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية تنتهى 10 أيام من الفعاليات التي شهدتها شتى أرجاء المملكة المتحدة منذ وفاة الملكة.

وتستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر قادمين لمشاهدة هذه المناسبة التاريخية، وتم إغلاق الطرق والجسور أمام حركة المرور، كما تشهد العاصمة استعدادات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث.