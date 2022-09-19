ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما تراجع سعر بيع الدينار الأردني قرشين.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات يوم الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.52 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و62.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.27 جنيه للشراء، 5.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.05 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.97 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.94 جنيه للشراء، و27.39 جنيه للبيع بتراجع قرشين.