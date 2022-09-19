من يمثل الخليج في جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

يشارك في جنازة الملكة إليزابيث العديد من زعماء دول العالم، من بينهم قادة ومسؤولون من دول الخليج العربية.

فالقائمة تضم سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كذلك سيحضر ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ولم يتضح بعد ما اذا كان رئيس الامارات محمد بن زايد سيشارك.

أما السعودية فيُتوقع أن يمثلها وزير الدولة تركي بن محمد آل سعود.

وكان قد سبق للملكة أن قامت بزيارة دول خليجية خلال جولاتها الخارجية.