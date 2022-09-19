اخبار العالم

من يمثل الخليج في جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

يشارك في جنازة الملكة إليزابيث العديد من زعماء دول العالم، من بينهم قادة ومسؤولون من دول الخليج العربية.

فالقائمة تضم سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كذلك سيحضر ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ولم يتضح بعد ما اذا كان رئيس الامارات محمد بن زايد سيشارك.

أما فيُتوقع أن يمثلها وزير الدولة تركي بن محمد آل سعود.

وكان قد سبق للملكة أن قامت بزيارة دول خليجية خلال جولاتها الخارجية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا