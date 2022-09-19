يقوده طفل.. لودر يدهس شخصين داخل مصنع في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، دهسًا تحت عجلات لودر في مصنع بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخصين من أعلى معدة "لودر" ووفاتهما داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية بناحية بيت داوود دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة "م.م" 16 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة معدة لودر داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية المشار إليها ملك "أ.ط" 42 عامًا ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج وبرفقته على المعدة "تامر.ح" 16 عامًا عامل بالمصنع، "محمد.م" 17 عامًا عامل بالمصنع "نجلي عمتي قائد المعدة" ويقيمان دائرة مركز شرطة جهينة اختل توزانهما وسقطا أسفل عجلات المعدة ما نتج عنه وفاتهما.

جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.