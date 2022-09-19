جنازة الملكة إليزابيث: استعدادات أمنية غير مسبوقة في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(بي بي سي):

تشهد لندن اليوم أكبر انتشار أمني في تاريخها لتأمين جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال نائب مساعد شرطة العاصمة ستيوارت كوندي "يعد هذا الحدث أكبر من أولمبياد 2012، وأكبر من اليوبيل البلاتيني لتنصيب الملكة على عرش بريطانيا".

وتم الاستعانة بأكثر من 10 آلاف ضابط شرطة وموظف للمشاركة في تأمين الجنازة. ويشارك في تأمين الحدث كل القوى الموجودة في المملكة المتحدة، بما في ذلك دائرة شرطة أيرلندا الشمالية.

ورغم أنه استغرق التخطيط لهذه العملية الأمنية عقودًا طويلة، إلا أن هذا لا يقلل من المخاطر التي قد ينطوي عليها الأمر.

فالمئات من رؤساء الدول والحكومات وكبار أفراد العائلة المالكة سيمرون عبر لندن إلى كنيسة دير وستمنستر لحضور الجنازة بدون تأمين. كما أن الملك الجديد ووريثه سيسيرون خلف التابوت في شوارع وستمنستر، والتي ستكون مغلقة إلى حد كبير أمام حركة المرور.

وسيتجمع عدد غير محدد من الجماهير على طول الطريق المؤدي للكنيسة وفي هايد بارك حيث يمكن مشاهدة الجنازة على شاشات كبيرة.

وستقود عملية الحفاظ على سلامتهم نائبة مساعد مفوض شرطة العاصمة جين كونورز، التي ستتمركز في غرفة العمليات الخاصة بشرطة العاصمة على الجهة المقابلة لكنيسة دير وستمنستر التي ستقام فيها الجنازة.