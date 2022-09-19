ليبيا : إصابات خلال انفجار خزان وقود في سبها

اسماعيل عبد الحي - انفجر خزان وقود في مدينة سبها الليبية في ساعة متأخّرة من مساء أمس الثّلاثاء و قال متحدّث باسم مستشفى إنّ 17 على الأقل شخصا أصيبوا.

و أكّد المتحدّث باسم جهاز الإسعاف و الطّوارئ ، أسامة علي ، في تصريح صحفي عن إصابة 17 شخصا، من ضمنهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها الذّي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين.

و أوضح أنّ كلّ المصابين نقلوا إلى المستشفى و أنّ إصاباتهم جميعا ”متوسطة”.

و طالب جهاز الإسعاف جميع فروعه في المنطقة الجنوبية بسرعة التّوجه لدعم فرع سبها.

و يعتبر هذا الانفجار الثّاني في سبها بعد آخر وقع مطلع أوت الماضي على إثر تهافت مواطنين طلبا للبنزين من صهريج كان متوقفا على جانب الطّريق.

و أدّى الانفجار لوفاة نحو 20 شخصا و جرح آخرين و وقع بسبب تماس كهربائي حدث بين قطبي بطارية كانت تشغل مضخة لنقل الوقود من الصّهريج.