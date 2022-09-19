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ليبيا : إصابات خلال انفجار خزان وقود في سبها

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اسماعيل عبد الحي - انفجر خزان وقود في مدينة سبها الليبية في ساعة متأخّرة من مساء أمس الثّلاثاء و قال متحدّث باسم مستشفى إنّ 17 على الأقل شخصا أصيبوا.

 

و أكّد المتحدّث باسم جهاز الإسعاف و الطّوارئ ، أسامة علي ، في تصريح صحفي عن إصابة 17 شخصا، من ضمنهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها الذّي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين.

 

و أوضح أنّ كلّ المصابين نقلوا إلى المستشفى و أنّ إصاباتهم جميعا ”متوسطة”.

 

و طالب جهاز الإسعاف جميع فروعه في المنطقة الجنوبية بسرعة التّوجه لدعم فرع سبها.

 

و يعتبر هذا الانفجار الثّاني في سبها بعد آخر وقع مطلع أوت الماضي على إثر تهافت مواطنين طلبا للبنزين من صهريج كان متوقفا على جانب الطّريق.

 

و أدّى الانفجار لوفاة نحو 20 شخصا و جرح آخرين و وقع بسبب تماس كهربائي حدث بين قطبي بطارية كانت تشغل مضخة لنقل الوقود من الصّهريج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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