انت الان تتابع خبر النصر يحدد موقفه من مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الإنسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني.

وأضاف: "لا جديد لدينا من مواقف بما يتصل بالمرشّح لرئاسة الوزراء، وما يشاع من مواقف ومواقف مضادة تقودها "الجيوش الالكترونية" تأتي لتمرير أجندات ومصالح خاصة لا علاقة لها بحل الأزمة وتفادي الإنسداد والفوضى".



وأشار البيان الى أن "مبادرات العبادي تؤكد دوماً على ضرورة اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء"، مشيرا الى أن "الأهم هو اتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الإنسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غير".

واوضح الائتلاف ان "الخلافات بين القوى السياسية يجب أن لا تتمحور حول المرشح الأفضل لمصالح هذه القوى أو تلك، بل كيف يتم الحكم ووفق أي معايير صالحة وممكنة تُدار المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور. وهذا ما ينتظره الجمهور من قواه الوطنية".



واتم البيان: "واجب القوى المعنية بالدولة اليوم هو العمل لإنتاج تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية لدى المواطنين، وليس الصراع على مواقع الدولة أياً كانت".