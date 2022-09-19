انت الان تتابع خبر خلال يوم.. المرور تحصي حوادث السير وتكشف حصيلة "مقلقة" - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت الى مصرع 6 اشخاص واصابة 10 بينهم 4 زوار إيرانيين وكالاتي:

-حادث اصطدام في محافظة البصرة بين مركبتين الاولى نوع جنبي والثانية خصوصي بسبب السرعة الشديدة والاجتياز الخاطئ مما أدى إلى اصابة ستة أشخاص أربعة منهم من الزوار الإيرانيين ومواطنين اثنان عراقيين.



-حادث اصطدام في محافظة ذي قار بين مركبتين الأولى نوع "تويوتا كراون" صالون والثانية نوع "ستاركس" بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنان اخرين.

-حادث اصطدام في محافظة المثنى بين مركبتين ضمن الحدود الإدارية وعلى الطريق السريع قرب مطعم الواحة المركبة الأولى نوع "لكزز" ابيض المركبة الثانية هونداي "ستارإكس" نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنان اخرين.



-حادث اصطدام في محافظة كركوك بين أربع مركبات بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين".