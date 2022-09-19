انت الان تتابع خبر تحذير للأهالي من تحدّي “One Chip” ... وهذه أبرز مخاطره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تناول هذه الحبّة شكّل تحديّاً بين روّاد تطبيق "تيك توك" في الولايات المتّحدة الأميركية ودول أخرى، قبل وصولها إلى الدول العربية منذ أربعة أشهر تقريباً.

ومن حيث شكل علبة " Paqui"، فهي على شكل تابوت وعليها رسم لحاصد الأرواح أيّ الخصم في هذا التحدّي.

وتحتوي هذه العلبة على تحذير يظهر مدى خطورة المواد الموجودة فيها: منع تناولها من الأطفال والحوامل ومن لديه أيّة حساسية على الطعام، ضرورة غسل اليدين وعدم لمس العيون بعد لمسها، واللجوء للإستغاثة الطبية في حال ظهور أي أعراض… كما قد تسبّب آلام شديدة في البطن وغثيان وصعوبة في التنفّس.

كما يذكر على العلبة أنّكم تأكلونها على مسؤوليتكم، وأنّها قد تتسبّب بالموت لمن لديهم حساسيّة من الأطعمة الحارّة ومرفق معها دواء للحالات الخطرة.

ولها عدّة مخاطر منها:

· تحويل لون اللسان إلى اللون الأزرق

· تشكّل صدمة للأحاسيس

· ينساب الدمع من العين

· تشكّل صدمة للقناة الهضمية

· الضربة النهائية مع الجهد الأكبر

وللتأكيد على ذلك، في مدرسة "لودي" الأميركية، دخل عدد من الطلاب الى المستشفى نتيجة ردّة فعلهم تجاه هذه المادّة، وعليه حذّر مدير المدرسة الأهالي من هذا التحدّي.

ويمكن أن ينتقل هذا السيناريو الى الدول العربيّة مع العودة إلى المدارس، فوجب التحذير من هذا التحدّي الخطير، وعلى الأهل وادارات المدارس ممارسة دورهم التوعويّ تجاه التلامذة، فاحذروا تحدي ال Paqui.