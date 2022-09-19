انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم دون إنترنت.. إفريقيا أخيراً وأوروبا أولاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

نشرت الأمم المتحدة، بيانا بأحدث الإحصاءات، حول نسبة اتصال سكان العالم بالإنترنت، والتي أظهرت أن الثلث تقريبا في عام 2022 لم يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت.

