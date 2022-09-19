انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانة عن عضوٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة".وأضافت الدائرة إنَّ "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها".

وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".