انت الان تتابع خبر تصل لـ150 مليوناً.. الرافدين يحدد قيمة قروض شراء دار السكن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مُنح القروض لشراء دار سكن تبدأ من 50 مليون دينار ولغاية 150 مليوناً".

وأضاف، ان "التقديم على القرض يكون من خلال فروع المصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات حيث تقوم الفروع بتحديد المبلغ المسموح وفقا لمعادلات حسابية مصرفية وبحسب شروط وتعليمات القرض" .

