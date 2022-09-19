انت الان تتابع خبر إيران تكشف عن شرطها "الوحيد" لإنجاح مفاوضات الاتفاق النووي - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الرئيس الإيراني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن "العديد من الدول تخضع لعقوبات (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومن خلال القيام بذلك، يجبرونها (الدول) على التقارب فيما بينها، وتعزيز وحدتها. وهذا يجعل العقوبات الأمريكية غير فعالة".وأكد أن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق نووي جيد وعادل، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب أمريكا مرة أخرى من الاتفاق.

وقال رئيسي: "عندما لا تلتزمون بتعهداتكم فلا معنى للاتفاق، لا يمكننا الوثوق بأمريكا لأننا جربنا ذلك سابقا"، مؤكدا "إذا لم يكن هناك ضمان فلن نثق".

وأكد رئيسي ردا على سؤال حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية أن إيران تريد استخدام هذه الطاقة للعلاج والزراعة والنفط والغاز.



وردا على سؤال مراسل شبكة "سي بي إس" حول الاتهامات الغربية لإيران بشأن صنع أسلحة نووية قال الرئيس الإيراني: "قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا وتكرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة، وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع".

وأكد رئيسي أن الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية، ومن المهم بالنسبة للإيرانيين الغاء هذا الحظر.