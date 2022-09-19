انت الان تتابع خبر ميسي يواصل كتابة التاريخ.. رقم مميز في الدوريات الكبرى والان مع التفاصيل

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الخامسة، ليهدي فريقه النقاط الثلاث.

وبفضل هذا الفوز، حافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي ليون عند النقطة الـ13، ليحتل المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على نادي ليل.

وتُعد هذه المباراة رقم 100 في الدوري الفرنسي للنجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، بينما حقق ميسي إحصائية لافتة؛ إذ أصبح أول لاعب يكمل 1000 مراوغة ناجحة ابتداء من موسم 2015-16 في الدوريات الخمسة الكبرى.