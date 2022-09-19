شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: مجلس أمناء الحوار الوطنى نجح فى ملامسة كافة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني نجح في تغطية كافة الملفات من خلال تشكيل اللجان الفرعية لـ3 محاور الرئيسية، وملامسة كل التحديات القائمة الآن على الساحة، بما يبعث لرسالة طمأنه حول الوصول إلى حوار متعمق ومستفيض وقادر على إيجاد أفضل الحلول والرؤى لمعالجة القضايا المختلفة.

وأشار إلى أن مقرري اللجان المختلفة، عليهم مهمة كبيرة في تنظيم ما ستسفر عنه المناقشات من مخرجات تصب لصالح الحوار الوطني، وإدارة الحوار فيما يتعلق بالملفات التي تولوا مسئوليتها بما يضمن استيعاب أراء الجميع والوصول إلى أفضل النتائج فضلا عن بلورة المخرجات، متمنيا التوفيق لهم في القيام بالمسئولية المنوطة لهم.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحوار الوطني سيكون انطلاقة محورية لتنمية الحياة الحزبية والديمقراطية، مبديا تطلعه لوصول المشاركين فيه لرؤى متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح "الخولي" أن الحوار يأتي استكمالا لعملية البناء والتنمية السياسية والديمقراطية وهذا هو المنطلق الرئيسي لعملية الحوار، وهو ما يجعله يرسخ لمزيد من التدعيم وتنمية المجال الحقوقي، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت برنامج ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار 5 سنوات سواء بحزمة تشريعية أو إجراءات تنفيذية.