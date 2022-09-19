بوتين يحث قرغيزستان وطاجيكستان على وقف التصعيد

18 سبتمبر , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب).
أفاد الكرملين اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع رئيسي قرغيزستان وطاجيكستان في أعقاب اشتباكات على الحدود بين البلدين.
وأضاف الكرملين «حث فلاديمير بوتين الجانبين على منع المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لحل الموقف بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصراً وفي أقرب وقت ممكن، وأكد استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان».
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