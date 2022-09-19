18 سبتمبر , 2022
مشهد عام من الصين (أ ف ب).
أوردت الشرطة الصينية في بيان اليوم الأحد أن حافلة انقلبت على طريق سريع في إقليم قويتشو الجبلي بجنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 20.
وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في ساندو التي تبعد نحو 170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الإقليمية قوييانغ.
وأضافت أن الحافلة كانت تقل 47 شخصاً وأن المصابين يتلقون العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروّع في الصين... مقتل 27 شخصاً جراء انقلاب حافلة في منطقة جبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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