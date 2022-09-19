حادث مروّع في الصين... مقتل 27 شخصاً جراء انقلاب حافلة في منطقة جبلية

مشهد عام من الصين (أ ف ب).

أوردت الشرطة الصينية في بيان اليوم الأحد أن حافلة انقلبت على طريق سريع في إقليم قويتشو الجبلي بجنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 20.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في ساندو التي تبعد نحو 170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الإقليمية قوييانغ.

وأضافت أن الحافلة كانت تقل 47 شخصاً وأن المصابين يتلقون العلاج.