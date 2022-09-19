شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه، ونص القانون على أن تتكون موارد الجهاز من الآتى :

١-القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

٢-الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.

٣-مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

٤-أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.