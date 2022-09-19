اليوم.. محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة "الإخوان" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى "إرهاب" في محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة القياديين في جماعة الإخوان الإرهابية محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتهريب أموال إلى الخارج.

وجاء في أوراق القضية رقم 7449 لسنة 2022، أنّ المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية، خلال الفترة بين عامي 2015 و2021، مع علمهم بأغراض الجماعة التخريبية.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين إلى انضمامهم لجماعة إرهابية، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، وحيازة كمية من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.

وصدر قرار بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، وهم محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم، وأمرت المحكمة بضبط 7 متهمين، هم محمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود أحمد علي، وأحمد حماد، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد.