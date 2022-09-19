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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الأجندة الدولية.. تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي والمؤجلات والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، بعدما أصدرت الحكومة البريطانية بإيقاف النشاط الرياضي بسبب وفاة الملكة إليزابيت.
مؤجلات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
فولهام × تشيلسي
بورنموث × برايتون
ساوثهامبتون × برينتفورد
ليفربول × وولفرهامبتون
ليستر سيتي × أستون فيلا
آرسنال × إيفرتون
وست هام × نيوكاسل يونايتد
كريستال بالاس × مانشستر يونايتد
ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست
مؤجلات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
برايتون × كريستال بالاس
تشيلسي × ليفربول
مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد
تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
يبحث العديد من عشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب البريميرليج بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة، وذلك يأتي كالتالي..
1- آرسنال - 18 نقطة.
2- مانشستر سيتي - 17 نقطة.
3- توتنهام هوتسبير - 17 نقطة.
4- برايتون - 13 نقطة.
5- مانشستر يونايتد - 12 نقطة.
6- فولهام - 11 نقطة.
7- تشيلسي - 10 نقاط.
8- ليفربول - 9 نقاط.
9- برينتفورد - 9 نقاط.
10- نيوكاسل يونايتد - 8 نقاط.
11- ليدز يونايتد - 8 نقاط.
12- بورنموث - 8 نقاط.
13- إيفرتون - 7 نقاط.
14- إيفرتون - 7 نقاط.
15- أستون فيلا - 7 نقاط.
16- كريستال بالاس - 6 نقاط.
17-وولفرهامبتون - 6 نقاط.
18- وست هام يونايتد - 4 نقاط.
19- نوتنجهام فورست - 4 نقاط.
20- ليستر سيتي - 1 نقطة.