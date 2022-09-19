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قبل الأجندة الدولية.. تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي والمؤجلات

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محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع " سبورت" في السطور التالية مؤجلات الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، بعدما أصدرت الحكومة البريطانية بإيقاف النشاط الرياضي بسبب وفاة الملكة إليزابيت.  

مؤجلات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

فولهام ×

بورنموث × برايتون

ساوثهامبتون × برينتفورد

× وولفرهامبتون

ليستر سيتي × أستون فيلا

آرسنال × إيفرتون

وست هام × نيوكاسل يونايتد

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد

ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست

مؤجلات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

برايتون × كريستال بالاس

تشيلسي × ليفربول

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب البريميرليج بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة، وذلك يأتي كالتالي..

1- آرسنال - 18 نقطة. 
2- مانشستر سيتي - 17 نقطة.  
3- توتنهام هوتسبير - 17 نقطة. 
4- برايتون - 13 نقطة. 
5- مانشستر يونايتد - 12 نقطة. 
6- فولهام - 11 نقطة.  
7- تشيلسي - 10 نقاط.  
8- ليفربول - 9 نقاط.   
9- برينتفورد - 9 نقاط. 
10- نيوكاسل يونايتد - 8 نقاط.  
11- ليدز يونايتد - 8 نقاط.  
12- بورنموث - 8 نقاط. 
13- إيفرتون - 7 نقاط.  
14- إيفرتون - 7 نقاط. 
15- أستون فيلا - 7 نقاط.  
16- كريستال بالاس - 6 نقاط. 
17-وولفرهامبتون - 6 نقاط. 
18- وست هام يونايتد - 4 نقاط. 
19- نوتنجهام فورست - 4 نقاط. 
20- ليستر سيتي - 1 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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