شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الأجندة الدولية.. تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي والمؤجلات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، بعدما أصدرت الحكومة البريطانية بإيقاف النشاط الرياضي بسبب وفاة الملكة إليزابيت.

مؤجلات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

فولهام × تشيلسي

بورنموث × برايتون

ساوثهامبتون × برينتفورد

ليفربول × وولفرهامبتون

ليستر سيتي × أستون فيلا

آرسنال × إيفرتون

وست هام × نيوكاسل يونايتد

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد

ليدز يونايتد × نوتنجهام فورست

مؤجلات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

برايتون × كريستال بالاس

تشيلسي × ليفربول

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب البريميرليج بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة، وذلك يأتي كالتالي..

1- آرسنال - 18 نقطة.

2- مانشستر سيتي - 17 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير - 17 نقطة.

4- برايتون - 13 نقطة.

5- مانشستر يونايتد - 12 نقطة.

6- فولهام - 11 نقطة.

7- تشيلسي - 10 نقاط.

8- ليفربول - 9 نقاط.

9- برينتفورد - 9 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 8 نقاط.

11- ليدز يونايتد - 8 نقاط.

12- بورنموث - 8 نقاط.

13- إيفرتون - 7 نقاط.

14- إيفرتون - 7 نقاط.

15- أستون فيلا - 7 نقاط.

16- كريستال بالاس - 6 نقاط.

17-وولفرهامبتون - 6 نقاط.

18- وست هام يونايتد - 4 نقاط.

19- نوتنجهام فورست - 4 نقاط.

20- ليستر سيتي - 1 نقطة.