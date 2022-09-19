التحالف العربي: تعنت الحوثيين بمحادثات عمان أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد ركن تركي المالكي أن تعنت القوات الحوثية في محادثات عمان أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

وقال المالكي في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" مساء اليوم الأحد، إن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأوضح أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة في هذا الأمر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التحالف يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.