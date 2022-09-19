الملك تشارلز الثالث يستقبل قادة العالم بقصر باكنغهام عشية جنازة الملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

يقيم ملك بريطانيا تشارلز الثالث حفل استقبال لمئات من الزعماء وكبار الشخصيات من بلدان مختلفة، بقصر باكنغهام اليوم، وذلك قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة يوم الاثنين.

وألقى العديد من كبار الشخصيات، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته نظرة الوداع على نعشها في لندن، بينما يستمر للساعات الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.

ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص يصطفون في طوابير ليمروا أمام نعش الملكة الراحلة في قاعة ويستمنستر، على الرغم من التحذيرات من فترة الانتظار الطويلة.

وستقوم كاميلا، زوجة الملك تشارلز، بتأبين الملكة الراحلة في خطاب متلفز في وقت لاحق.

ويتوافد نحو 500 من رؤساء الدول والشخصيات الأجنبية البارزة لحضور تجمع هو الأول من نوعه في لندن منذ عقود.

وحضر الرئيس الأمريكي وزوجته جيل حفل الاستقبال في قصر باكنغهام.

ومن بين الذين شوهدوا يدخلون القصر الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان من بين الحضور أيضا إمبراطور اليابان ناروهيتو، وملك إسبانيا فيليب السادس، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وملك الأردن عبد الله الثاني، وملكة الدنمارك مارغريت الثانية.

وأقيمت دقيقة الصمت في الساعة 8:00 مساء (1900 بتوقيت غرينتش) تكريما للملكة الراحلة.

وارتدى معظم الضيوف ملابس سوداء لهذا الحدث.

من المتوقع أن تكون الجنازة الرسمية يوم الاثنين واحدة من أكبر التجمعات للعائلات الملكية والسياسيين التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ عقود.

وبالنسبة للعديد من القادة، ستكون هذه فرصتهم الوحيدة للالتقاء بشكل جماعي والانخراط في بعض الأحاديث الدبلوماسية.

لكن دعوة بعض الزعماء أثارت انتقادات مثل دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، بسبب اتهامات توجه للصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

لكن الرئيس شي لن يحضر الجنازة. وبدلاً من ذلك، سيمثل بكين نائب الرئيس وانغ كيشان.

ولم تتم دعوة ممثلين عن روسيا وبيلاروسيا وميانمار وسوريا وفنزويلا وأفغانستان.

أما إيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا، فقد طُلب منها أن تكون مشاركتها على مستوى السفراء بدلاً من رؤساء الدول.