قرار جديد من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس التجريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية "الرسمية والرسمية المتميزة للغات"، المقررة لموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.

ووفق للقرار يكون ذلك على 3 أقساط، الأول 50% خلال أكتوبر 2022، والثاني 30% أول يناير 2023 والثالث 20% أول مارس 2023.

ويأتي ذلك بناء على القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني".

​