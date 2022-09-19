في أميركا... اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو وسقوط 3 قتلى

أعلنت السلطات الأميركية أن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو اليوم السبت بالقرب من مدينة دنفر مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وفق «CNN».

وأكد مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلاً بين الحطام في مكان آخر.

إلى ذلك، وقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة من صباح السبت. فيما لم تعلن السلطات عن هويات الضحايا.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على «تويتر» إلى أنه يجري تحقيقاً في حادث التصادم بين طائرة من طراز «سيسنا 172» وطائرة من طراز «سونكس إكسينوس» بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.

وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومتراً شمال دنفر.