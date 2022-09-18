شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| نجم الفريق يقترب من برشلونة.. ولامبارد يتسبب في فشل صفقة نارية للبلوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض موقع "السعودية سبورت " لكم في السطور القليلة التالية أبرز المعلومات الخاصة بنادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك فيما يلي..

نجم تشيلسي يقترب من الانضمام قي برشلونة

أكدت العديد من الأنباء إلى حسم نادي برشلونة الإسباني بديل نجمه بوسكتيتش من صفوف تشيلسي الإنجليزي، مع اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني بمطلع نهاية الموسم الجاري 2022/2023.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "ذا صن البريطانية"، فإن برشلونة يراقب الإيطالي حورجينيو تمهيدًا للتوقيع معه في صيف 2023 القادم.

واستمرت:"برشلونة يريد التوقيع مع حورجينيو بشكل مجاني، في حين أن عقده ينتهي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولا توجد أي نية بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن".

وأكدت:": "برشلونة يرى جورجينيو بديل أنسب ووحيد لـ سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني هذا الموسم".

لامبارد منع انتقال جوردون إلى تشيلسي

أشار تقرير صحفي من جانب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إلى تسبب رومانو في فشل صفقة انتقال أنتوني جوردون لاعب إيفرتون إلى صفوف البلوز.

وكتب رومانو بأن أنتوني جوردون جناح فريق إيفرتون سعى للانتقال إلى الفريق اللندني بعد العرض الذي قدمه له خلال الانتقالات الصيفية المنقضية.

ولكن رفض المدرب فرانك لامبارد ومجلس النادي رحيل اللاعب، وكافحوا للإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في ملعب "جوديسون بارك" خلال الفترة الجارية.

كما أشارت تقارير أخرى إلى انسحاب إدارة البلوز من ضم جوردون، بسبب السعر الذي حدده إيفرتون للاستغناء عن خدماته وهو 60 مليون جنيه إسترليني والذي كان مرتفعًا للغاية.

تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس مساء السبت الموافق 1 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج في نسختها الجارية 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تقع كتيبة البلوز في المركز السابع برصيد 10 نقاط فقط لا غير بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعد مستوى متذبذب بدى عليه لاعبي الفريق منذ مطلع الموسم الحالي.