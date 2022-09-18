انت الان تتابع خبر بينهم قادة.. مقتل 45 عنصراً من "جبهة النصرة" في إدلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ إيغوروف، أن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، حيث تم القضاء على 45 مسلحا، بينهم قادة ميدانيون.

