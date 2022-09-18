انت الان تتابع خبر مقتل ثمانية "إرهابيين" باشتباكات في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، "تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية في مختلف قواطع المسؤولية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، حيث شرعت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بتنفيذ واجب تفتيش داخل جزيرة الحضر"، موضحة "تمكنت القوة من محاصرة إحدى اوكار الإرهابيين في منطقة وادي الثرثار، واثناء محاولة اقتحام الوكر قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، الا ان القوة المشتركة واصلت عمليتها واشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين كانوا داخل الوكر".وأضافت "تمكنت قواتنا البطلة من قتل ٨ إرهابيين، كما أسفرت هذه العملية عن استشهاد مقاتلين إثنين من اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي الأبطال وإصابة آخرين".

وتابع بيان الخلية "كان هناك اسناد من طيران الجيش وقيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والشجعان في اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي الذين كان لهم دور كبير وواضح في هذه العملية".