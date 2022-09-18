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واشنطن تطلب من قواتها في أوروبا "الاستعداد"

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات ميلي خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين.

وقال ميلي: "يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد"، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.


وأوضح: "في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير ... يجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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