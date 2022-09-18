انت الان تتابع خبر الزيدي يؤكد: لا تجديد لولاية ثانية ولا ثالثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، الأحد، عدم التجديد لولاية ثانية ولا ثالثة في إشارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي.

وقال الزيدي في تغريدة على "تويتر"، "لا تجديد لولاية ثانية ولا ثالثة ولا حتى محاولات ولا اي شيء من هذا القبيل الا افكار وتخيلات لنفوش مريضة".

وأضاف أن "اعادة ترتيب الاطار والعلاقة فيما بينهم اصبح واجبا شرعيا واخلاقيا ولن نبقى بين المطرقة والسندان".

وكان الزيدي رأى، اليوم الأحد، أن عقدة الخيانة وهاجس المؤامرة هما السبب فيما تمر به العملية السياسية حالياً.