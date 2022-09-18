شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوموند: الهند تعتمد مبدأ التوازن بين روسيا والغرب لتحقيق مصالحها القومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القريب من روسيا والحليف للغرب في آن واحد، إلى استغلال تناقضات العالم قدر الإمكان خدمة لمصالح بلده وبحثا عن دور له على الساحة الدولية، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الهندي للرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إن الوقت ”ليس للحرب“، فيما صرح الرئيس الروسي خلال لقاء خاص نظمته قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان: ”أعلم أن العصر الحالي ليس عصر حرب، وقد تحدثت إليكم عنه عبر الهاتف“.

وأوضح التقرير، أنّ ناريندار مودي اختار منذ عام 2017 ضم الهند إلى هذه المنظمة التي تعتبر جبهة ضد الغرب. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة من قبل الغرب، رفض رئيس الوزراء الهندي دائمًا إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، واكتفى بدعوة الطرفين إلى ”العودة إلى طاولة المفاوضات“ دون تسمية المعتدي.

واعتبر التقرير أنّ ”الفجوة الكبيرة في الدبلوماسية الهندية مستمرة بل وتزداد، فقبل مغادرته إلى سمرقند مباشرة استقبل ناريندرا مودي، في نيودلهي، وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لتأكيد رغبته في بناء قوة تعاون ودفاع في المحيطين الهندي والهادئ، بهدف مواجهة القوة الصينية“.

ووفقا للتقرير: ”يلخص هذان الاجتماعان وحدهما لعبة الهند المتناقضة، إحدى القدمين في المعسكر الغربي والأخرى في المجال الروسي، دون أن يقيدوا أيديهم“.

واعتبر التقرير أنّ ”الفجوة الكبيرة في الدبلوماسية الهندية مستمرة بل وتزداد، فقبل مغادرته إلى سمرقند مباشرة استقبل ناريندرا مودي، في نيودلهي، وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لتأكيد رغبته في بناء قوة تعاون ودفاع في المحيطين الهندي والهادئ، بهدف مواجهة القوة الصينية“.

الكشف لعبة الهند المتناقضه

ووفقا للتقرير: ”يلخص هذان الاجتماعان وحدهما لعبة الهند المتناقضة، إحدى القدمين في المعسكر الغربي والأخرى في المجال الروسي، دون أن يقيدوا أيديهم“.

واعتبرت ”لوموند“، أنّ الغرب فشل في إعادة الهند إلى حظيرته، لكنه فشل أيضًا في إجبارها على الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو، وكان الأوروبيون والأمريكيون يأملون، مع الحرب في أوكرانيا، في إقناع ناريندرا مودي بالنأي بنفسه عن روسيا، مورد السلاح الرئيس وحليفه التاريخي، لكن ذلك لم يحدث.

واعتبرت ”لوموند“، أنّ الغرب فشل في إعادة الهند إلى حظيرته، لكنه فشل أيضًا في إجبارها على الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو، وكان الأوروبيون والأمريكيون يأملون، مع الحرب في أوكرانيا، في إقناع ناريندرا مودي بالنأي بنفسه عن روسيا، مورد السلاح الرئيس وحليفه التاريخي، لكن ذلك لم يحدث.