شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "العفو الرئاسي": إعلان تفعيل اللجنة مقدمة أولى للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إن إعلان تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كان مقدمة أولى للحوار الوطني، موضحًا: "نتحدث عن منهج مختلف في كل الأمور، نتحدث عن منهج للجمهورية الجديدة يستوعب كل الآراء والأصوات، وأي خلاف في الرأي في النهاية لا يفسد للوطن قضية».

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنّ اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو الرئاسي، وبحث شكاوى المفرج عنهم، ذات الصلة بتسهيل كل العقبات أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، حيث يتم التواصل مع اللجنة عبر موقع اللجنة على الإنترنت أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أو التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لكل حالة خصوصيتها، لكن في النهاية سيتم حل كل المشكلات التي سيتعرض لها المخلى سبيلهم في الفترات الماضية، والهدف الأساس في هذا الأمر، هو أن يعود الجميع إلى الحياة الطبيعية والعامة، مشددًا على أنّ الوطن يتسع للجميع، وهذه هي فرصة جديدة لبداية مرحلة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتوجّه النائب محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل لعمل لجنة العفو الرئاسي وتذليل العقبات كافة أمامها: «نتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرة لتفعيل وتسهيل عمل مهام اللجنة».

وأضاف «عبدالعزيز» : «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد على أهمية التعامل مع الذين يتم إخلاء سبيلهم والمفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي، بحيث يعودوا إلى حياتهم الطبيعية وتذليل العقبات كافة أمامهم».

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ أبرز التحديات أمام المفرج عنهم تتمثل في الحصول على الوظيفة أو الطلاب الجامعيين المفصولين من الجامعة، ويجري الآن التعامل مع الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلات سواء فيما يتعلق بالدراسة أو العمل أو غيرها، بهدف العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ أنّ الهدف من تفعيل اللجنة هو إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب في أن يعودوا إلى المجتمع من جديد.