شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير أكثر من 700 مشروع رياضى خلال العام المالى 22/23.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العام للدولة للسنة المالية 2022/2023، والذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، عن استعداد الدولة لتنفيذ أكثر من 700 مشروع رياضى ونحو 17 مشروعًا للشباب خلال العام المالى الحالى.

وأوضح التقرير، تفاصيل تلك المشروعات بقطاع الشباب والرياضة، والتى تتمثل فى إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسى ومركز شباب، و 7 استادات رياضية، بالإضافة إلى، إنشاء وتطوير 5 مدن رياضية و 60 ناديا.

وعلى مستوى قطاع الشباب، تمثلت مشروعات القطاع فى، إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية بمحافظات "شمال سيناء، السويس، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية"، علاوة على، إنشاء وتطوير 6 معسكرات شبابية فى محافظات، "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، البحيرة".

كما تتضمن مشروعات قطاع الشباب، إنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى بمحافظات: "مرسى مطروح، بنى سويف، الفيوم، سوهاج"، هذا بجانب، إنشاء وتطوير 8 مستشفيات ووحدات طب رياضى فى محافظات: "القاهرة، الغربية، شمال سيناء، الإسكندرية، أسوان، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية".