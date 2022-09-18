بينهم زعماء عرب.. قادة وملوك الدول المشاركين في جنازة الملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (ا ف ب)

تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في لندن الاثنين بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة. ومن المتوقع أن يشارك في الجنازة أيضا عدد من قادة وملوك الدول العربية.

استكملت بريطانيا الاستعدادات لجنازة وصفت بأنها ستكون تاريخية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية وسيحضرها عدد كبير من رؤساء وملوك العالم.

وفيما يلي أسماء بعض القادة والملوك العرب المتوقع حضورهم: "العاهل الأردني الملك عبد الله، الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد المغرب مولاي حسن، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العسكري السوداني".

وإليكم قائمة بباقي ملوك ورؤساء دول العالم المتوقع حضورهم والدول التي لم تتم مدعوتها:

الحضور الملكي

يحضر كل من الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان، الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا، الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا، خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا، الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري، الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد، الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج، الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان، سلطان بروناي حسن البلقية، ملك ليسوتو ليتسي الثالث، الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين، الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورج، السلطان عبد الله من باهانغ الماليزية، أمير موناكو ألبرت الثاني، وملك تونغا توبو السادس.

زعماء الدول

ويأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن على رأس قائمة رؤساء الدول من القارة الأمريكية، كما يحضر جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، جايير بولسونارو رئيس البرازيل، باولا ماي ويكيس رئيسة ترينيداد وتوباجو، ساندرا ميسون رئيسة بربادوس، آندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، فلويلا تسالام الحاكم العام لبيليز، وسوزان دوجان الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين

أوروبا

ويشارك زعماء القارة العجوز في جنازة الملكة إليزابيث، ومن المقرر أن يحضر كلا من، إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، فرانك فالتر شتاينماير رئيس ألمانيا، سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا، مايكل دانييل هيجينز رئيس أيرلندا، مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا، مارسيلو ريبلو دي سوزا رئيس البرتغال، ألكسندر فان دير بيلين رئيس النمسا، كاتالين نوفاك، رئيسة المجر، أندريه دودا رئيس بولندا، إيجيلس ليفيتس رئيس لاتفيا، جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا، سولي نينيستو رئيس فنلندا، كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة اليونان، جورج فيلا رئيس مالطا، نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وإسحاق هرتزوغ رئيس إسرائيل.

أفريقيا

ويحضر من أفريقيا الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، ويمي أوسينباغو، نائب رئيس نيجيريا، نانا أكوفو أدو رئيس غانا، وليام روتو، رئيس كينيا، علي بونجو رئيس الجابون.

آسيا

ومن آسيا يشارك في الجنازة الملكية كلا من دروبادي مورمو رئيسة الهند، وانغ كيشان نائب رئيس الصين، رانيل فيكريمسينغي رئيس سريلانكا، الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش، جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، أنتوني ألبانيسي رئيس وزراء أستراليا، يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة

الدول غير المدعوة

وجهت بريطانيا دعوة لرؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة.

ومن بين الدول التي لم تُدع سوريا وفنزويلا لأن لندن ليس لديها حاليا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول. كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو روسيا البيضاء أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.