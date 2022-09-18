وزير التعليم يكرّم طلاب أوائل الثانوية والأزهري والفني لعام 2021/2022 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تصوير- هاني رجب:

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من نواب حزب مستقبل وطن في الجيزة، طلاب أوائل الثانوية العامة والأزهري والفني للعام الدراسي 2021/2022.

جاء ذلك، مساء اليوم في حفل تكريم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لأوائل الثانوية العامة والأزهري والفني للعام الدراسي 2021/2022، مع توزيع 3 منح تعليمية مجانية مقدمة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.