وزير الطيران يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك وزيادة الحركة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بحث الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، مع السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وعدد من قيادات وزارة الطيران.

وأكد وزير الطيران المدني، التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا والذي تمتد جذوره لعقود تاريخية طويلة في مختلف المجالات، وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا في مختلف أنشطة النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم في تحفيز وزيادة الحركة الجوية، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على جميع المستويات بما يحقق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر في العديد من المجالات منها الطيران المدني.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الفعال بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

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