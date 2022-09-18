قناصو صنعاء يرهبون الحوثيين

استيقظت عصابات الحوثي الإرهابية مطلع الأسبوع الماضي على سقوط عدد من قياداتهم صرعى في مواقع مختلفة من العاصمة صنعاء، وهو الأمر الذي جعل الحوثيين يشعرون بأن قناص صنعاء لا يزال موجودا، ومعه عدد من القناصين الآخرين، نظرا لتنفيذ ثلاث عمليات في أوقات متقاربة وفي مواقع متباعدة جدا لا يمكن تنفيذها من جانب شخص واحد، وهي رسالة تؤكد بأن الحوثيين الآن أمام تهديد مجموعة من القناصين الماهرين.

إثارة الرعب

وبين مصدر خاص أن قناص صنعاء الذي ظهر قبل عدة سنوات أثار الرعب في قلوب الحوثيين، وأعلنوا مبالغ مالية كبيرة ومكافآت مجزية لمن يدلي بأي معلومات عنه، وغاب قرابة العام، وأعلن الحوثيون مقتله والوصول إليه، وبعد إعلانهم عاد القناص لاستهدافهم وإرهابهم، وقال لهم وللجميع أنا هنا، واستمر في تهديدهم وقتل البعض منهم واستهداف مناطق تجمعاتهم.

وقت المواجهة

وأشار المصدر إلى أن ظهور استهدافات للحوثيين في يوم واحد ومواقع متباعدة هي رسالى تؤكد وتكشف أن هناك أكثر من قناص، وأن الحوثيين الآن أمام مجموعة من القناصين الماهرين بقدرتهم على الوصول لكافة القيادات الحوثية الأخرى، كما أن هناك رسالة كبيرة وواضحة من القناصين للشعب اليمني مفادها تحركوا نحن جاهزون، فالحوثيون أقل مما تتصورون، فقط المطلوب من الشعب اليمني الخروج ساعة واحدة فقط لمواجهة الحوثيين، وسيجدون أعداد كبيرة من القناصين والمقاتلين الجاهزين الذين سيخرجون مباشرة إلى الميدان لدعم انتفاضة الشعب اليمني، ومواجهة الحوثيين بقدرات ومهارات وخبرات قادرة على سحقهم.

عمليات القنص

وكشف المصدر عن استهداف نقطة أمنية حوثية ومقتل كافة العاملين فيها وفيهم مشرفان، وتمت العملية من خلال عملية قنص من أحد المباني صُعب تحديده، وفي عملية مماثلة قتل مسؤول حوثي بوزارة المالية الحوثية في داخل سيارته في أحد شوارع صنعاء، وفي ذات التوقيت تم قتل موظف بمنصب كبير في وزارة الداخلية عند دخوله إحدى الفلل السكنية في حي حدة بصنعاء، واعتبر المصدر أن تنفيذ ثلاث عمليات ضد الحوثيين في أوقات متقارب جدا يؤكد أن هناك عصابة كبيرة بدأت مهام جديدة ضد الحوثيين.

مهام متعددة

وبين المصدر أن هؤلاء القناصين نجحوا في مهامهم المتمثلة في استهداف قيادات الحوثيين والنقاط الأمنية لهم، وإخراج التجمعات الحوثية داخل الأحياء، كما أن هؤلاء القناصين حرصو على عدم توفر أي معلومات عنهم، وتركوا للجميع باب التكهنات مفتوحا، ولكن الملاحظ أن هؤلاء القناصين يمتلكون مهارات وخبرات كبيرة حتى أن البعض اعتقد أنهم ينتسبون إلى القوات العسكرية في النظام السابق.

مهام قناصي اليمن

- إثارة الرعب في قلوب الحوثيين

- استهداف قيادات الحوثيين

- استهداف النقاط الأمنية التابعة للحوثيين

- إخراج التجمعات الحوثية داخل الأحياء

- وقف التعديات والانتهاكات الحوثية إثارة الرعب