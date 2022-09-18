زعماء يشيعون إليزابيث

أنهت إجراءات الآلاف من الشرطة ومئات من القوات البريطانية، وجيش من المسؤولين، الاستعدادات النهائية للجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية .

وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرون ، إلى لندن لحضور الجنازة، حيث تمت دعوة حوالي 500 من أفراد العائلة المالكة، ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات، من جميع العالم.

وتوقف الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة أيضًا لدقيقة صمت على مستوى البلاد، لتذكر الملكة، التي توفيت في 8 سبتمبر وبعامها الـ96، بعد 70 عامًا على العرش، وتم إعلان يوم الاثنين عطلة عامة، وسيتم بث الجنازة إلى جمهور تلفزيوني ضخم في جميع أنحاء العالم

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