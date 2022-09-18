زلزال قوي يهز تايوان

وقال مركز عمليات الطوارئ في تايوان إن شخصا توفي وأصيب تسعة آخرون بجروح طفيفة.
وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات هو الأكبر بين عشرات الزلازل التي هزت الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة منذ مساء السبت عندما ضرب زلزال 6.4 درجات المنطقة نفسها.
ووقعت معظم الأضرار على ما يبدو شمال مركز الزلزال، الذي قال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إنه وقع في بلدة تشيشانغ على عمق ضحل نسبيا يبلغ سبعة كيلومترات.
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