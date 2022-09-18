زلزال قوي يهز تايوان

هز زلزال قوي معظم أنحاء تايوان، حيث أطاح بمبنى من ثلاثة طوابق وحاصر مؤقتًا أربعة أشخاص بداخله، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 400 سائح على سفح الجبل، ودفع جزءًا من قطار ركاب عن مساره.

وقال مركز عمليات الطوارئ في تايوان إن شخصا توفي وأصيب تسعة آخرون بجروح طفيفة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات هو الأكبر بين عشرات الزلازل التي هزت الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة منذ مساء السبت عندما ضرب زلزال 6.4 درجات المنطقة نفسها.

ووقعت معظم الأضرار على ما يبدو شمال مركز الزلزال، الذي قال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إنه وقع في بلدة تشيشانغ على عمق ضحل نسبيا يبلغ سبعة كيلومترات.