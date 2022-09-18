إريتريا تحشد جنودها مما يثير مخاوف تيجراي

ذكر نشطاء وسلطات دولية، أن إريتريا حشدت قواتها المسلحة، ويبدو أنها تريد إرسالها إلى إثيوبيا، لمساعدة حرب جارتها في منطقة تيجراي.

وأصدرت بريطانيا وكندا إرشادات سفر، تطلب من مواطنيهما في إريتريا توخي اليقظة.وقالت الناشطة الحقوقية الإريترية، مدير المبادرة الإريترية لحقوق اللاجئين ميرون إستيفانوس: «إنها حرب حزينة فقط، مثل منطقتنا شهدت ما يكفي من الدم لأجيال». فيما ذكر شهود عيان في إريتريا، أنه يتم اعتقال أشخاص من بينهم طلاب وموظفون حكوميون في جميع أنحاء البلاد.

الحرب من جديد

وتؤكد سلطات تيجراي الآن أن الإريتريين يدخلون مرة أخرى الحرب، التي اندلعت في أغسطس بعد فترة هدوء في القتال في وقت سابق من هذا العام.

وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية، في الحرب في منطقة تيجراي الإثيوبية، التي تشترك في الحدود مع إريتريا، عندما اندلع هذا الصراع في نوفمبر 2020. كما تورطت القوات الإريترية في بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في الحرب. وتشير التقديرات إلى أن الصراع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وترك الملايين بدون خدمات أساسية لأكثر من عام. وداخل تيجراي، لا يزال ملايين السكان معزولين إلى حد كبير عن العالم، تم قطع الاتصالات والخدمات المصرفية، وكان استعادتها مطلبًا رئيسيًا في جهود الوساطة.

فرض الخدمة

وإريتريا، وهي من أكثر البلدان عزلة في العالم، تفرض الخدمة العسكرية على جميع مواطنيها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، وتقول جماعات حقوقية إن هذه الممارسة، التي تستمر إلى أجل غير مسمى في معظم الحالات، تدفع الآلاف من الشباب الإريتري إلى المنفى.

ويشكل الإريتريون عددًا كبيرًا من المهاجرين، الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، غالبًا عن طريق البحر بشكل خطير.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الإريترية.

القوات الإرتيرية:

تؤكد سلطات تيجراي الآن أن الإريتريين يدخلون مرة أخرى الحرب

قاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية في الحرب في منطقة تيجراي

تورطت القوات الإريترية في بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في الحرب.