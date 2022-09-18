تحذيرات من تحول فيونا إلى إعصار

استعد سكان بورتوريكو للرياح والأمطار الشديدة مع هبوط العاصفة الاستوائية فيونا، وسط توقعات بأنها ستتحول إلى إعصار قبل أن تضرب الساحل الجنوبي لإقليم الولايات المتحدة.

وقال خبراء الأرصاد إن المستويات «التاريخية» للأمطار من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات غزيرة، مع توقعات تصل إلى 25 بوصة (64 سم) في المناطق المعزولة.

إجراءات الطوارئ

وقالت نينو كوريا، مفوضة إدارة الطوارئ في بورتوريكو: «حان الوقت لاتخاذ إجراء والشعور بالقلق».

وتمركزت فيونا على بعد 65 ميلاً (105 كيلومترات) جنوب شرق بونس، بورتوريكو، في وقت مبكر من يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة المدن والبلدات على طول الساحل الجنوبي لبورتوريكو، والتي لم تتعاف بالكامل بعد من سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة ابتداء من أواخر عام 2019.

وكان أكثر من 100 شخص قد التمسوا مأوى في أنحاء الجزيرة بحلول ليلة السبت، معظمهم في مدينة غوايانيلا الساحلية الجنوبية.

وقال حاكم بورتوريكو، بيدرو بيرلويزي، إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، وقام بتنشيط الحرس الوطني مع اقتراب العاصفة المسماة السادسة لموسم الأعاصير الأطلسية.

الشعور بالقلق

وساد القلق في جميع أنحاء الجزيرة مع ظهور فيونا قبل يومين فقط من الذكرى السنوية لإعصار ماريا، وهو عاصفة مدمرة من الفئة الرابعة ضربت في 20 سبتمبر 2017، ودمرت شبكة الكهرباء بالجزيرة وتسببت في مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

و أعرب العديد من البورتوريكيين عن قلقهم بشأن انقطاع التيار الكهربائي.

وحذرت Luma، الشركة التي تدير نقل وتوزيع الطاقة، من «انقطاع الخدمة على نطاق واسع». وحتى صباح الأحد، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 128700 عميل.

حيث دمر إعصار ماريا السابق شبكة الكهرباء في بورتوريكو ولا تزال ضعيفة، مع بدء إعادة الإعمار مؤخرًا فقط.

فانقطاع التيار الكهربائي هو حدث يومي.

- حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في وقت سابق من أن نهر بلانكو في بلدة ناجوابو الساحلية الجنوبية الشرقية قد تجاوز بالفعل ضفافه، وحثت الناس الذين يعيشون في الجوار على التحرك على الفور.

- كان من المتوقع أن تجتاح فيونا جمهورية الدومينيكان يوم الإثنين ثم شمال هايتي وجزر تركس وكايكوس، مع خطر هطول أمطار غزيرة. وقد يهدد الطرف الجنوبي الأقصى لجزر الباهاما يوم الثلاثاء.

- تم نشر تحذير من إعصار للساحل الشرقي لجمهورية الدومينيكان من كابو كاوسيدو إلى كابو فرانسيس فيجو.

- قال مسؤولون إن فيونا ضربت في السابق منطقة شرق الكاريبي، مما أسفر عن مقتل رجل في إقليم جوادلوب الفرنسي عندما جرفت الفيضانات منزله.

- كما ألحقت العاصفة أضرارا بالطرق واقتلعت الأشجار ودمرت جسرا واحدا على الأقل.

- كما أبلغت سانت كيتس ونيفيس عن فيضانات وسقوط أشجار وأعلنت إعادة فتح مطارها الدولي بعد ظهر يوم الأحد.

- لا يزال عشرات العملاء بدون كهرباء أو مياه، وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في منطقة البحر الكاريبي.