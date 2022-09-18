تحليل يكشف مفاجأة جديدة حول آيفون 14 الجديد

أفاد تحليل أجرته شركة «آيفيكسيت» وبيان من شركة «أبل» بأن طرازات هواتف آيفون 14 الجديدة تحتوي على شريحة تتصل بالأقمار الصناعية من إنتاج شركة «كوالكوم»، لكنّها تضم أيضاً مكوّنات إضافية صممتها «أبل» خصيصاً لأكبر ميزة جديدة في هاتفها.

وطرحت «أبل» الجمعة تشكيلة هواتفها الجديدة آيفون 14. وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية الجديدة في قدرة الهاتف على الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت اللاسلكي (واي فاي) أو عن طريق شبكات الهاتف المحمول.

وقالت «أبل» هذا الشهر إن طرازات آيفون 14 الجديدة تحتوي على أجهزة جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتعتزم تشغيلها مع تحديث برنامجها المقبل في تشرين الثاني.

ولم تذكر الشركة تفاصيل عن الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية.

وتُوفر شريحة «كوالكوم» اتصالاً بشبكات الجيل الخامس، كما أن لديها القدرة على استخدام ما يسمى النطاق «إن53»، وهو نطاق التردد الذي تستخدمه أقمار شركة «غلوبال ستار» الصناعية.

وكشفت «غلوبال ستار» هذا الشهر عن صفقة تستحوذ بموجبها «أبل» على ما يصل إلى 85 بالمئة من سعة شبكتها للأقمار الصناعية لتمكين ميزة المراسلة في حالات الطوارئ الجديدة من «أبل».

وقالت «أبل» في بيان أرسلته إلى «رويترز» السبت إن تشغيل الميزة الجديدة يحتاج إلى مكونات أجهزة وبرامج إضافية في آيفون 14 يتعين تسجيل ملكية من يحصل عليها.