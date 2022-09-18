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الدفاع الروسية تكشف: كتيبة فقدت أكثر من نصف أفرادها

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بغداد - ياسين صفوان - وصرح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، جنرال إيغور كوناشينكوف أنه "في منطقة زايتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت الكتيبة 24 من تشكيلات غيدار القومية التابعة للّواء 53 الميكانيكي أكثر من نصف أفرادها".

وأشار كوناشينكوف، إلى أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قررت سحب بقايا الوحدة إلى منطقة "تشاسوف يار" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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