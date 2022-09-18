انت الان تتابع خبر بايدن خلال وداع الملكة إليزابيث: عبرت عن الكرامة ومفهوم الخدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله: "قلوبنا مع العائلة المالكة".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى بريطانيا مساء السبت، للمشاركة في تشييع ملكة بريطانيا، وحطت طائرته في مطار ستانستيد خارج لندن.

وألغى بايدن اجتماعا كان مقررا مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.



وقال "داونينغ ستريت" في بيان إنهما "سيعقدان بدلا من ذلك "اجتماعا ثنائيا كاملا" خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء".

ولم يقدم البيان تفاصيل حول سبب إلغاء الاجتماع مع بايدن.

