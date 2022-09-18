مركز الملك سلمان يزرع 300 سماعة لطلاب في عدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بمحافظة عدن 300 سماعة أذن ديجتال للطلاب ضعاف السمع، ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة. وأشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود بهذه اللفتة الإنسانية التي ستسهم في تحسين استجابة الطلاب ضعاف السمع، مما ينعكس كذلك على تحسين العملية التعليمية في المراكز المستهدفة بالمشروع بمحافظتي عدن وحضرموت. من جانبها، أكدت مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نجوى فضل أهمية المشروع في تجهيز وتطوير مراكز ذوي الإعاقة ودعم الأطفال المعاقين الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الداعم الرئيس لبرامج ومشاريع العمل الإنساني في اليمن. من جانبها، أكدت مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نجوى فضل أهمية المشروع في تجهيز وتطوير مراكز ذوي الإعاقة ودعم الأطفال المعاقين الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الداعم الرئيس لبرامج ومشاريع العمل الإنساني في اليمن.

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