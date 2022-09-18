فلسطين تطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحسب ما أعلن دبلوماسي فلسطيني. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيلقي خطاب فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبل. وذكر أن الخطاب «سيكون شاملا وهاما بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومصير العلاقة مع إسرائيل»، مشيرا إلى أنه سيسبق ذلك عقد اجتماعات مع زعماء وقيادات من أطراف عربية ودولية مختلفة. وذكر أن الخطاب «سيكون شاملا وهاما بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومصير العلاقة مع إسرائيل»، مشيرا إلى أنه سيسبق ذلك عقد اجتماعات مع زعماء وقيادات من أطراف عربية ودولية مختلفة.

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