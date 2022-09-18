شكرا لقرائتكم خبر بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى رئيس المحكمة العليا المكلف من مجلس النواب الليبي، المستشار عبد الله بورزيزة، صباح أمس اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع على اختيار بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا في جلسته الرسمية التي عقدها في مدينة بنغازي، الأمر الذي ووجه برفض من عدة نواب، بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور في جلسة التصويت على اختيار بورزيزة.

وفي نهاية أبريل 2021 اختارت الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار بورزيزة رئيسا لها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للتصويت.

وبعدها يصوت المجلس الأعلى للدولة على قبول تعيين بورزيزة رئيسا للمحكمة.