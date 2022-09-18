5 قتلى بين العسكريين السوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات جوية شنتها 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف16-».

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب مدير المركز، أوليج إيجوروف، قوله خلال إفادة صحفية «شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف16- تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق».

وأضاف إيجوروف «أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين»، وأشار المسؤول الروسي إلى أن القوات السورية تمكنت من تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.