5 قتلى بين العسكريين السوريين

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ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب مدير المركز، أوليج إيجوروف، قوله خلال إفادة صحفية «شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف16- تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق».وأضاف إيجوروف «أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين»، وأشار المسؤول الروسي إلى أن القوات السورية تمكنت من تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.
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